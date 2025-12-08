В САП повідомили, що учасників злочинної схеми підозрюють в "продажу" санкцій від РНБО за хабар в розмірі 250 тисяч доларів.

В неділю, 7 грудня, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід спільнику народної депутатки Ганни Скороход, повідомила в Telegram-каналі Спеціалізована антиокрупційна прокуратура (САП).

В САП нагадали, що учасників злочинної схеми підозрюють в "продажу" санкцій від РНБО за хабар в розмірі 250 тисяч доларів.

Вказується, що в неділю, 7 грудня, суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або ж внесення застави у розмірі 4 млн 542 тисячі гривень.

Відео дня

В САП проінформували, якщо заставу внесуть, тоді до підозрюваного будуть застосовані наступні обов'язки:

Прибувати до детективів, прокурорів, слідчого судді, суду за кожною їхньою вимогою та викликом;

Не покидати межі міста Тернопіль без дозволу детектива, прокурора або суду;

Повідомляти детективу, прокурору або суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

Утриматись від спілкування з особами, вказаними в ухвалі суду;

Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

Носити електронний засіб контролю.

Справа Скороход: всі подробиці

Раніше УНІАН повідомляв, що в п'ятницю, 5 грудня, деякі ЗМІ зранку написали, що в помешканні народної депутатки від групи За майбутнє Ганни Скороход проводять обшуки. Її підозрюють в отриманні крупного хабаря.

Згодом вона особисто підтвердила проведення слідчих дій, але зазначила, що вважає це прямим тиском на опозицію. Примітно, що в 2019 році Скороход була обрана до Верховної Ради від 93-го виборчого округу, що на Київщині. Спочатку в парламенті вона була у фракції "Слуга народу", але в цьому ж році її виключили з партії. Потім вона увійшла до групи За майбутнє. Скороход неодноразово критикувала чинну владу.

Вас також можуть зацікавити новини: