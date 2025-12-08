ЄС може бути здатний просунути план щодо заморожених активів навіть без згоди Бельгії, але є ризик внутрішнього розколу.

Європейська комісія 3 грудня оприлюднила довгоочікувану пропозицію щодо використання заморожених російських активів для забезпечення кредиту Україні. Мова йде про суму близько 210 млрд євро, повідомляє The Economist.

Видання зазначає, що спочатку Україна може отримали 90 млрд євро, але в кінцевому підсумку, можливо, сума буде набагато більшою. Це рішення дозволить країні фінансувати уряд та військові дії протягом наступних кількох років.

Наводяться дані, що без наданої допомоги Україна може залишитися без грошей вже в березні або квітні 2026 року. Бельгія, де зберігається більша частина заморожених російських активів, засудила цю ідею. Ба більше, в останні тижні її опозиція лише посилилася.

Видання зазначає, що чи отримає Україна все ж кредит, залежатиме від того, чи зможуть великі країни ЄС переконати бельгійців дійти згоди з комісією в ситуації, яка швидко перетворюється на своєрідну боротьбу Брюсселя проти Брюсселя.

В публікації зазначається, що головним занепокоєнням прем'єр-міністра Бельгії Барта Де Вевера є те, що його маленька країна може опинитися в скрутному становищі через 185 млрд євро заморожених російських активів, які перебувають зараз на зберіганні в Euroclear, фінансовій кліринговій палаті з штаб-квартирою в Бельгії, якщо Росія вирішить їх повернути після того, як будуть скасовані санкції.

Примітно, що в Євросоюзі запевняють, що план дозволяє уникнути цієї проблеми: банки, що володіють російськими активами, будуть зобов'язані надати ЄС позику на еквівалентну суму без відсотків. Ризик візьме на себе весь блок.

Видання пояснило, що ідея Євросоюзу полягає в тому, що Росія в кінцевому підсумку буде змушена віддати свої активи на післявоєнні репарації Україні задля зняття санкцій.

Проте прем'єр-міністр Бельгії боїться, що деякі держави-члени ЄС, ймовірно, дружня до Росії Угорщина, можуть накласти вето на продовження санкцій без російських репарацій. В такому випадку Росія могла б вимагати повернення своїх коштів.

Також Де Вевер стурбований тим, що Росія може вжити інших заходів у відповідь проти Бельгії, хоча деякі експерти мають сумніви щодо цього.

Видання додає, що незрозумілим також залишається й те, чи покриття кредиту Україні саме по собі становитиме економічну надзвичайну ситуацію для ЄС, оскільки його сума становить приблизно 1% ВВП блоку.

В статті вказується, що поки що цей план не переконав прем'єра Бельгії й він заявив про існування інших механізмів, зокрема, мова йде про фінансування, підкріплене балансом ЄС.

На думку видання, пропозиція щодо використання заморожених російських активів для надання кредиту Україні стала вирішальним випробуванням для європейської рішучості. Зараз урядам потрібно продовжувати виділяти кошти зі своїх бюджетів, а мова йде про мільярди євро за раз.

Уряди деяких північноєвропейських країн, які надають непропорційно велику допомогу, все більше дратуються тим, що це тягар не розподіляється між усіма країнами блоку.

Видання не виключає, що ЄС може бути здатний просунути план щодо заморожених активів навіть без згоди Бельгії, але тоді є ризик глибокого внутрішнього розколу.

Повідомляється, що пропозиція має бути схвалена на саміті, який відбудеться вже 18 грудня. В разі, якщо ідею ЄС не підтримають, деякі уряди обговорюють можливість випуску спільного боргу ЄС для надання Україні проміжного кредиту.

До того часу, йдеться в матеріалі, європейські лідери будуть ламати голову над тим, як переконати Де Вевера погодитися.

Заморожені російські активи: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що виконавча директорка депозитарію Euroclear Валері Урбен вважає, що заморожені російські активи слід використати як козир для досягнення миру, а не як репараційний кредит Україні. На думку Урбен, фінансові ризики, пов'язані з прив'язкою заморожених активів до репараційної позики, занадто великі. Вона не виключає, що це рішення може "вплинути на привабливість європейського ринку" та на глобальний фінансовий ринок.

Також ми писали, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив Європі війною, якщо Євросоюз спробує використати заморожені російські активи для репараційної позики Україні. Медведєв заявив, що Євросоюз таким чином хоче "викрасти" російські активи. Він попередив, що якщо це все ж станеться, то Брюссель та "окремі" країни Євросоюзу можуть "спровокувати" війну з РФ.

