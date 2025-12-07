Олександр Кузьмук найдовше серед усіх очолював Міністерство оборони України.

Міністр оборони України часів президента Кучми Олександр Кузьмук, за каденції якого Україна передала Росії свої крилаті ракети і стратегічні бомбардувальники, взяв участь у нагородженні військовослужбовців сил територіальної оборони (ТрО) з нагоди дня ЗСУ. Про це йдеться у повідомленні пресслужби сил ТрО.

Повідомляється, що Кузьмук "особливо відзначив мужність", з якою українська армія протистоять агресору.

"За історично невеликий період Збройні Сили України пройшли великий шлях. Якщо ми чинимо опір монстру, який своїми силами переважає нас в багато разів, то це виключно завдяки вам – усім офіцерам, сержантам і солдатам, які б’ються мужньо і стійко", - цитує Кузьмука пресслужба сил ТрО.

Хто такий Олександр Кузьмук

Кузьмук двічі очолював міністерство оборони України за часів президентства Леоніда Кучми – з 1996 до 2001 року і потім кілька місяців з кінця 2004 – до початку 2005 року. За тривалістю перебування на посаді він є абсолютним рекордсменом серед міністрів оборони України.

У 2007 році пів року Кузьмук обіймав посаду віце-прем'єр-міністра України.

Також Кузьмук тричі обирався народним депутатом України 4-го (2002-2006 рр.), 6-го (2007-2012 рр.) і 7-го (2012-2014 рр.) скликань. Спочатку від блоку "За єдину Україну", а потім від Партії регіонів.

У 2019 році президент Володимир Зеленський звільнив Кузьмука з військової служби за віком, залишивши почесне право носити військову форму.

Як пише "Українська правда", Кузьмук повернувся до військової справи у 2022 році у статусі радника командувача сил ТрО. На цій посаді він "пережив" вже двох командувачів і зараз працює із третім.

За що критикують Кузьмука

Кузьмук очолював міністерство оборони саме в той момент, коли Україна позбувалася найбільш потужної зброї, що дісталася їй у спадок від СРСР. Хоча ядерну зброю віддали Росії ще до його призначення на посаду, вже за Кузьмука Україна віддавала Росії та утилізувала стратегічні бомбардувальники. Також під його керівництвом Міністерство оборони позбулося сотень танків, БМП, літаків і гелікоптерів, не кажучи про іншу зброю.

У 2018 році Київський науково-дослідний інститут судових експертиз представив на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради доповідь, в якій детально розповідалося про те, як Україна втрачала обороноздатність до 2014 року. У цій доповіді було сказано, що лише за пів року з вересня 2004-го до лютого 2005 року, коли Кузьмук вдруге ненадовго став міністром оборони, зі складу ЗСУ вивели 248 ПЗРК, 136 танків, 781 БМП/БТР, 96 літаків і 18 вертольотів.

У 2023 році журналісти проекту "Схем" (Радіо Свобода) встановили, що Росія обстрілює Україну крилатими ракетами Х-55, які Київ передав Москві у 1999 році в межах міжурядової угоди про погашення боргу за газ. Якраз, коли Міноборони очолював Кузьмук. Тоді Україна передала Росії вісім бомбардувальників Ту-160, три Ту-95МС та 575 ракет Х-55 в обмін на списання газового боргу на 275 млн грн — суму, що дорівнювала оцінці цього озброєння.

Журналісти порівняли серійні номери переданих Росії ракет із тими ракетами, уламки яких були зібрані на місцях російських ударів по Україні у 2022-23 роках. В результаті було знайдено більше десятка збігів.

Не менш одіозною була робота Кузьмука в парламенті. Найбільш скандальним можна вважати епізод, коли у червні 2013 року Кузьмук разом із 147 іншими нардепами (переважно регіоналами та комуністами) звернувся із листом до польського Сейму, в якому закликав визнати Волинську трагедію геноцидом польського народу.

Заява викликала хвилю обурення серед українських політиків та громадських діячів. Зрештоб навіть польський сейм тоді ухвалив значно м'якшу постанову до річниці Волинської трагедії.

