Очільник МЗС Угорщини заявив, що план ЄС щодо заборони імпорту російської нафти та газу може призвести до зростання цін.

Угорщина та Словаччина збираються звернутися до Європейського суду з метою оскарження плану Європейського Союзу щодо заборони імпорту російських нафти та газу, повідомив в соцмережі Х міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Зокрема, Сійярто повідомив, що Угорщина та Словаччина можуть звернутися до суду вже наступного тижня щойно буде ухвалено даний план.

"Як тільки наступного тижня буде прийнято план RePowerEU, ми разом зі Словаччиною подамо до Європейського суду прохання про скасування цього плану та попросимо призупинити дію цього регламенту на час судового розгляду", - написав очільник МЗС Угорщини.

Сійярто мотивує необхідність звернутися до суду, оскільки заборона на імпорт нафти та газу з Росії може призвести до підвищення цін.

"Ми робимо цей крок, оскільки заборона імпорту російської нафти та газу унеможливить безпечне енергопостачання Угорщини та Словаччини і призведе до різкого зростання цін", - написав угорський міністр.

Окрім цього, Сійярто вважає, що план ЄС суперечить договорам.

"Цей регламент також є масштабним юридичним шахрайством, оскільки він явно є санкційним заходом, який вимагає одностайного схвалення. Він також суперечить договорам ЄС, в яких зазначено, що енергетична політика є національною компетенцією, і суперечить навіть власній оцінці", - зазначив очільник МЗС Угорщини.

