Оновлений документ прокоментував речник Путіна Пєсков.

Оновлена стратегія національної безпеки США багато в чому відповідає баченню Москви, заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков російським журналістам.

"Нинішня адміністрація докорінно відрізняється від попередніх, і, звичайно, зараз президент Трамп (Дональд Трамп - президент США, - ред.) сильний з точки зору внутрішньополітичних позицій, і це дає йому можливість корегувати відповідно до свого бачення концепцію", - сказав він.

Речник Кремля зауважив, що ті коректування, які він помітив, "відповідають багато в чому нашому баченню".

"І, напевно, можна сподіватися, що це може бути скромною запорукою того, що вдасться конструктивно продовжити спільну роботу над пошуками мирного врегулювання щодо України", - сказав він.

Окремо Пєсков висловився про "формулювання проти конфронтації і в бік діалогу", "вибудовування нових відносин" у стратегії.

"Це те, про що говорить Путін. Це, звичайно, радісно, з одного боку, але з іншого, ми знаємо, що буває, коли дуже красиво концептуально все написано, але те, що в них називається deep state, робить все по-іншому. Буває і так. Тому потрібно дуже уважно стежити за тим, яку реалізацію знайде ця концепція", - додав він.

США оновили стратегію національної безпеки

Як повідомляв раніше УНІАН, в оновленій стратегії національної безпеки США оголосили завершення війни в Україні своїм "основним інтересом". Новий документ також визначає відновлення стратегічної стабільності з Росією головним пріоритетом у Європі. США також заявили, що НАТО не повинно сприйматися як "альянс, що постійно розширюється". У стратегії також зазначено, що європейські держави мають узяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, а адміністрація США перебуває "в конфлікті" з європейськими чиновниками, чиї уряди демонструють "нереалістичні очікування" і підривають демократичні процеси.

Італійська політологиня Наталі Toччi вважає, що нова стратегія означає, що США стають союзником РФ в агресії проти Європи. На її думку, президент США мріє разом із Путіним "розділити та завоювати" європейський континент, довіривши значну частину "брудної роботи" націоналістичним, ультраправим європейським силам, підтримуваним і Москвою, і Вашингтоном.

