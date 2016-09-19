Втік, прихопивши три повних магазини патронів: на Харківщині п'яний дезертир розстріляв з АК-74 людину

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківщини в Facebook.

"18 вересня, близько 22 години, до Управління патрульної поліції в місті Харкові надійшло повідомлення про те, що 18 вересня 2016 з військової частини, розташованої за адресою селище Проходи Дергачівського району Харківської області зник солдат, при собі мав зброю АК-74 і 3 магазини патронів. Також у повідомленні йшлося про те, що зниклий під час втечі стріляв з вищевказаної зброї, внаслідок чого 1 людина загинула і 1 була поранена", - йдеться в повідомленні.

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Патрульні поліцейські спільно зі співробітниками Держприкордонслужби затримали втікача.

"Як з'ясувалося, він перебував у нетверезому стані і мав поранення лівої руки. На місце пригоди правоохоронці викликали бригаду швидкої медичної допомоги і Військову службу правопорядку. Дезертира у супроводі поліцейських госпіталізовано до лікарні", - розповіли в поліції.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня штаб АТО повідомив, що диверсійно-розвідувальна група бойовиків атакувала позиції українських військових в районі Станиці Луганської на Луганщині. Внаслідок нападу загинули двоє військовослужбовців ЗСУ, п'ятеро отримали поранення, один пропав безвісти. Пізніше стало відомо, що вогонь відкрив озброєний дезертир, його вже затримали.