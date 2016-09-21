Прокуратура взяла на контроль хід розслідування замовного вбивства директора Caparol

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Зазначається, що під час виїзду на місце події слідчо-оперативна група у складі прокурорів та співробітників поліції встановила у загиблого чоловіка вогнепальні поранення.

Відомості про дану події внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 п. 11 ст. 115 (умисне вбивство вчинене на замовлення) КК України.

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У кримінальному провадженні призначено судово-медичну експертизу, низку молекулярно-генетичних, трасологічних, пожежно-технічних, хімічних експертиз.

На даний час проводиться комплекс першочергових слідчих дій та оперативно-розшукових заходів направлених на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину.

«Відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні призначена група прокурорів, які здійснюють повноваження прокурорів у формі процесуального керівництва», - йдеться у повідомленні.

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У прокуратурі наголосили, що з метою повного, всебічного і неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження процесуальним керівником надано слідчому письмові вказівки.

Прокуратура Київської області взяла на контроль хід розслідування цього злочину.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в с. Крушинка Васильківського району Київської області невідомі вбили директора Caparol в Україні.

За даними поліції, потерпілий вигулював у полі біля одного з дачних кооперативів собаку, де на нього напали невідомі та вбили із застосуванням вогнепальної зброї.

«Вживаються заходи для встановлення обставин подій та розшуку злочинців», - наголосили в обласному поліцейському главку.