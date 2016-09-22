Під час гасіння масштабної пожежі в Москві загинули семеро пожежників - ЗМІ

Про це пише ТАСС.

За словами джерела, "в момент гасіння пожежі в палаючому будинку обвалилася покрівля".

"Їх тіла поки не виявлені. Будівля горить, сильне задимлення і задушливий дим через пластику", - сказало джерело видання.

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"Будівлі одноповерхового складу, де горять пластикові вироби, має розміри 80 метрів на 200 метрів. Вогонь розвинувся по всіх площі будівлі порядку на 1600 кв. метрів. На ліквідації пожежі задіяно 30 пожежно-рятувальних розрахунків", - сказав джерело.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС по Москві, "п'ять пожежників, які гасили пожежу, не виходять на зв'язок, їх доля встановлюється".