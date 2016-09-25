Вбивця патрульних Пугачов намагався за підробленим паспортом прооперуватися в лікарні

Про це перший заступник глави Нацполіції – начальник кримінальної поліції повідомив сьогодні, 25 вересня, передає прес-служба МВС.

За словами Вадима Трояна, зловмисник намагався прооперуватись в одній із лікарень міста за іншим, підробленим, паспортом. Він назвав не своє прізвище і таким чином хотів отримати медичні послуги.

Читайте такожПідозрюваному у вбивстві двох патрульних у Дніпрі буде оголошено підозру - Троян

«Ми вилучили підроблені документи, речові докази, перуки та вуса. Він маскувався», – зазначив Вадим Троян.

Він також повідомив, що до поліції надійшов анонімний дзвінок із лікарні, де зазначили, що громадянин із прізвищем Михайленко за підробленим паспортом хотів, щоб його прооперували.

«За всіма ознаками це був громадянин Пугачов. Він затриманий. Ми підтверджуємо, що це саме ця людина», –зазначив Вадим Троян.