В Одесі на території селекційно-генетичного інституту знайшли 32 снаряди часів війни

В Одесі на території селекційно-генетичного інституту виявлено 32 артилерійських снаряди часів Другої світової війни.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 28 вересня до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що при проведенні земляних робіт на полі селекційно-генетичного інституту Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення виявлено снаряд.

На місце виклику прибула група піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, яка при обстеженні території виявила й вилучила 32 артилерійських снаряди калібру 88 мм.

Снаряди транспортовано та знищено на полігоні.