На Волині затримали підозрюваного, що втік з-під конвою з гранатою та взяв правоохоронців у заручники (відео)

Як повідомляє Департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ, 40-річний втікач, затриманий за розбійні напади, у середині вересня був доставлений до однієї з лікарень Луцька.

В лікарні він попросився до вбиральні, звідки вийшов з гранатою, обеззброїв конвой і втік. Під час втечі він взяв у заручники двох правоохоронців, забарикадувався з ними в одному з приміщень. Потім зловмиснику вдалося втекти, а заручників він відпустив.

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Втікача було затримано на одній із приватних квартир, де він проживав разом із спільником.

Зазначається, що у квартирі, де мешкав затриманий, проводяться оперативно-слідчі дії, вже вилучено зброю. Вирішується питання щодо затримання інших осіб, які були причетні до втечі.