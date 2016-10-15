Падіння людини під потяг на "Майдані Незалежності": рятувальники розповіли подробиці інциденту (фото)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Прибувши на мiсце аварії, рятувальники негайно приступили до вилучення потерпiлого, який перебував пiд поїздом. Витягнувши чоловiка на перон, рятувальники надали потерпiлому домедичну допомогу та передали працiвникам швидкої медичної допомоги.

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"За попередньою iнформацiєю, громадянин 1964 р.н. в нетверезому станi не втримався на ногах та впав пiд проїзджаючий поїзд, отримавши травму голови та рванi рани кiнцiвок", - йдеться у повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві тимчасово обмежено рух поїздів по «синій» гілці метрополітену у зв’язку з тим, що на станції «Майдан Незалежності» під поїзд потрапила людина.