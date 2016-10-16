На кордоні з Кримом від вогнепального поранення загинув український солдат

У тимчасовому таборі на території занедбаного солезаводу, що в Генічеському районі Херсонщини, він вистрілив собі у голову із закріпленої за ним зброї. Про це повідомляє Kherson.net.

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Куля влучила 23-річному солдату в скроню, і він помер ще до приїзду викликаної офіцерами машини «швидкої допомоги».

Військовий прокурор Херсонського гарнізону Юрій Гром підтвердив, що про факт загибелі солдата його відомство вже сповістили.

«Перевірятимуться версії про самогубство і необережне поводженні зі зброєю. Співробітники військової прокуратури в частину вже виїхали», - так прокоментував ситуацію військовий прокурор.

За його словами, не можна виключати також припущення про те, що військовослужбовець пішов на суїцид через конфлікт з кимось з товаришів по службі.