На Львівщині учасник АТО скоїв самогубство

На Львівщині у Миколаївському районі чоловік застрелив себе із гвинтівки. Про це повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

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Вчора, 10 жовтня, мешканка одного із сіл повідомила, що її 41-річний син скоїв самогубство, зазначають у поліції.

Правоохоронці встановили, що учасник бойових дій, який минулого року повернувся із зони АТО, у власному будинку застрелив себе з мисливської гвинтівки калібру 16 мм «ІЖ-58», зареєстрованої на його ім‘я.

Наразі всі обставини, які призвели до загибелі бійця АТО встановлюються та призначено ряд експертиз.

Також за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Триває досудове розслідування.