У Кривому Розі автомобіль поліції врізався в припаркований на узбіччі легковик

ДТП сталася близько шостої ранку. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.

Авто патрульних в'їхало в припаркований на узбіччі легковик. Машину без водія відкинуло на десять метрів, а металеву огорожу вивернуло разом із фундаментом.

Читайте такожУ Києві внаслідок ДТП за участю патрульних поліцейських постраждали діти (відео)

Свідки аварії стверджують, що водій поліційного авто, командир батальйону, після аварії зізнався, що просто заснув за кермом. Окрім нього, в машині були дві дівчини-поліцейські, яких шпиталізували з переломами ребер, ніг та щелепи.

"Не доходячи до перехрестя, чуємо так: Гугух!". Дивлюся – "Ланос" покотився. Я запитав у поліцейського, що сталося. Він сказав, що заснув за кермом", – розповідає свідок ДТП Андрій.

"Водій автомобіля – командир батальйону – не дотримався безпечного інтервалу руху та здійснив наїзд на припаркований автомобіль "Деу Сенс", – зазначив речник управління патрульної поліції у м. Кривий Ріг Станіслав Барщевський.