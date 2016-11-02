У київському метро затримали чоловіка із протитанковим гранатометом

Про це повідомляється на сайті Національної поліції України.

Зазначається, що сьогодні вранці працівники поліції метрополітену під час проведення профілактичних заходів щодо попередження правопорушень на станції столичної підземки «Деміївська» помітили підозрілого чоловіка та запросили до кімнати поліції.

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«Під час особистого огляду в сумці пасажира метрополітену слідчо-оперативна група виявила та вилучила ручний протитанковий гранатомет та патрон калібру 14,5 мм. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 31-річний житель Хмельниччини», – сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, сьогодні у київському метро людина впала на рейки, було частково паралізовано рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії.

Рух було відновлено через 20 хвилин. Пасажир живий, працюють медики, повідомили в КП.