У київському метро людина впала на рейки, було частково паралізовано зелену гілку
09:08, 02 листопада 2016Інциденти
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У київському метро людина впала на рейки, було частково паралізовано рух поїздів на Сирецько-Печерській лінії.
У метро людина впала на рейки / Фото УНІАН
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.
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"Зелена гілка. Рух із "Червоного хутору" до "Кловської" та з "Лук'янівської" до "Сирця". На "Золотих" людина під поїздом. Рятуємо", - сказано у повідомленні.
Рух було відновлено через 20 хвилин. Пасажир живий, працюють медики, повідомили в КП.
Нагадаємо, 21 жовтня вранці на станції "Берестейська" в Києві під потяг потрапила людина.
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