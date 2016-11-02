У київському метро людина впала на рейки, було частково паралізовано зелену гілку

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у Twitter.

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"Зелена гілка. Рух із "Червоного хутору" до "Кловської" та з "Лук'янівської" до "Сирця". На "Золотих" людина під поїздом. Рятуємо", - сказано у повідомленні.

Рух було відновлено через 20 хвилин. Пасажир живий, працюють медики, повідомили в КП.

Нагадаємо, 21 жовтня вранці на станції "Берестейська" в Києві під потяг потрапила людина.