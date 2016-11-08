У Києві зловмисники обікрали квартиру судді – поліція

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в м. Києві.

«Невідомі чоловіки шляхом злому віконної решітки проникли до квартири та викрали майно. Розпочато кримінальне провадження», – зазначається в повідомленні.

У Нацполіції повідомляють, що до працівників Дарницького управління поліції звернулася власниця квартири, яку обікрали. Жінка розповіла, що у вихідні дні їздила за місто, а коли повернулася, то побачила, що з її квартири зникли ювелірні прикраси та гроші.

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«Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять заходи, спрямовані на затримання зловмисників. Слідство триває», – йдеться в повідомленні.