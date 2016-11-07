У Тернополі жінка вкрала 2500 гривень, скориставшись несправністю банкомату

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, учора, 6 листопада, до співробітників Тернопільського відділу поліції із заявою звернувся 60-річний житель обласного центру.

Зі слів потерпілого, він довго чекав, поки банкомат «Ощадбанку», що на Майдані Волі, видасть йому вказану ним суму готівки, але апарат з незрозумілих причин грошей не видавав.

Чоловік зайшов у приміщення відділення, аби поскаржитися.

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Після нього до банкомату підійшла жінка і саме в цей момент операцію з видачі готівки машина таки виконала.

Жінка взяла чужі гроші і пішла.

Правоохоронці встановили її особу, відомо, що вона є жителькою Луганської області. Зараз її розшукують.

Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка).