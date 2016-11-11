"Антонов" прокоментував інцидент з викидом полум'я під час посадки у Лейпцигу українського літака-гіганта (відео)

Про це повідомили у прес-службі ДП "Антонов".

У компанії розповіли, що інцидент стався, коли літак заходив на стоянку. При виключенні двигунів у процесі вибігу роторів на другому двигуні стався короткостроковий викид полум'я 15-16 секунд.

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"Після остаточної зупинки двигунів проведено огляд цього двигуна. Виявлена неповна герметичність відсічного клапану, що й стало причиною викиду полум'я. Представники заводу-виготовлювача двигуна усунули виявлений дефект", - йдеться у повідомленні.

При цьому пошкоджень літака та двигунів немає.

Як повідомляв УНІАН, найбільший у світі літак українського виробництва загорівся в аеропорту Лейпцига.