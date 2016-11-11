У німецькому аеропорту загорівся літак українського виробництва "Мрія" (відео)
15:20, 11 листопада 2016Інциденти
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Найбільший у світі літак українського виробництва загорівся в аеропорту Лейпцига.
Самолет украинского производства "Мрия" / REUTERS
Як повідомляє Sachsen Fernsehen, загорівся один з двигунів найбільшого літака, пише Еспресо.tv. На місце інциденту прибули дев'ять пожежних машин.
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Через 15 хвилин вдалося загасити полум'я. Вантажний літак повинен був зробити рейс в Чилі в 18:00. Коли його підготують до нового польоту, поки невідомо.
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