На Тернопільщині у результаті ДТП голова РДА отримав важкі травми

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 19.30 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Великий Кунинець Збаразького району.

Встановлено, що автомобіль OPEL Vivaro виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

З місця ДТП карета швидкої допомоги доправила до Кременецької лікарні чотирьох потерпілих.

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У голови РДА діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та крововилив, у стан коми його госпіталізували в Районну лікарню, звідки згодом перевезли в обласну.

В іншого потерпілого також закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої ключиці й забій грудної клітки.

Ще двом травмованим рекомендували пройти подальше обстеження у Тернополі.