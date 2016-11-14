На Тернопільщині у результаті ДТП голова РДА отримав важкі травми

16:53, 14 листопада 2016
Інциденти
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На Тернопільщині голова Кременецької РДА Сергій Сімчук отримав важкі травми у ДТП.

Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та перекинувся, постраждали четверо людей / Фото gk-press.if.ua

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, дорожньо-транспортна пригода трапилася учора близько 19.30 на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече, поблизу села Великий Кунинець Збаразького району.

Встановлено, що автомобіль OPEL Vivaro виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

З місця ДТП карета швидкої допомоги доправила до Кременецької лікарні чотирьох потерпілих.

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У голови РДА діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та  крововилив, у стан коми його госпіталізували в Районну лікарню, звідки згодом перевезли в обласну.

В іншого потерпілого також закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, закритий перелом лівої ключиці й забій грудної клітки.

Ще двом травмованим рекомендували пройти подальше обстеження у Тернополі.

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