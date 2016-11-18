У Львові сихівський трамвай потрапив у першу ДТП: новий "Електрон" зіткнувся з легковиком (фото)

У Львові вранці 18 листопада на Сихові у ДТП потрапив трамвай «Електрон», який відучора курсує новим маршрутом №8 з Сихова до центру Львова.

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Як зазначають очевидці на сторінці «Варта-1», аварія трапилася біля верхнього «Шувару» близько 07:30. Трамвай зіткнувся з автомобілем.

Прес-офіцер патрульної поліції Львова Вадим Ртіщев розповів Zaxid.net, що ДТП спричинив водій легковика, який порушив вимогу знаку "2.1" і не пропустив електротранспорт. На нього склали протокол.

Пошкодження незначні, травмованих немає. У трамвая пошкоджений передній бампер, він продовжить рух на колії.

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Ситуація дещо затримала рух електротранспорту. Однак, як зазначили у центральній диспетчерській службі «Львівелектротрансу», близько 08:35 рух електротранспорту відновився. Трамваї курсують на лінії у звичному режимі.

Нагадаємо, вчора, 17 листопада, у Львові запустили новий трамвайний маршрут №8 на Сихів. Наразі він курсуватиме до кінотеатру ім. О. Довженка, однак пізніше його продовжать до вул. Вернадського, а потім з'єднають із трамвайною лінією на Княгині Ольги. На маршрут запустять дев'ять нових трамваїв «Електрон».