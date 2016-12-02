Водій фури, яка знесла зупинку та перукарню в Києві, озвучив свою версію ДТП

Про це повідомляє "112 Україна".

"Водій каже, що їхав з Києва до Вишневого за товаром, зі швидкістю не більше 50 км/ч. Очевидці постраждалих не бачили, а поліцейські кажуть, що "швидка" забрала одну людину, пішохода. Інші люди розбіглися. Перукарня частково зруйнована, зупинку знесли, працюють слідчі і поліція", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Дніпрі водій-втікач встиг протаранити поліцейське авто

ДТП сталося о 8:43 на проспекті Академіка Глушкова. За попередньою інформацією водій вантажного автомобіля через складні погодні умови, не впорався з керуванням та в'їхав у зупинку.

Видання dtp.kiev.ua спочатку повідомило про 10 постраждалих в результаті ДТП, але пізніше в поліції уточнили, що один травмований чоловік 1946 року народження.

Вирішується питання щодо правової кваліфікації.