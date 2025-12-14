Для штурмів РФ тут активно використовує техніку.

Ситуація в районі Костянтинівки стабільно складна, оскільки РФ регулярно намагається прорвати оборону України. Про це в інтервʼю "Новинарні" розповів Шаміль Крутков, комбриг 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

"За чотири місяці, що ми перебуваємо на напрямку, противник намагався неодноразово прорвати оборону бригади та вийти на західний фланг Дружківки. Для цього у вересні вони перекинули сюди угрупування морської піхоти. Проте успіх росіяни мали лише обмежений. Їхній наступ нам вдалося зупинити", – сказав Крутков.

Він додав, що після цього росіяни посилили цей напрямок мотострілецькими підрозділами. Здебільшого для наступу РФ тут використовує бронетехніку та танки, комбінуючи їх з мотоциклами чи малими штурмовими групами. За словами військового, не виключено, що РФ має на меті взяти в оточення Костянтинівку й можливо навіть рухатися в бік Дружківки. На запитання, наскільки великий ризик повторення сценарію Покровська для Костянтинівки, військовий відповів:

"Я думаю, про це ще рано говорити. Але таке виключати також не можна. Це війна, і вона дуже динамічна. Особливо враховуючи засилля дронів на передньому краї", – відповів Крутков.

Раніше аналітики з Інституту вивчення війни розповіли деталі успішної операції Сил оборони в районі Купʼянська. Зазначається, що українським захисникам вдалося вийти на правий берег річки Оскіл і перерізати російські наземні лінії зв'язку до Куп'янська з півночі.

Водночас аналітики зазначають, що Росія розглядає захоплення Лиману, як можливість для майбутнього наступу на Слов'янськ. Експерти відзначають високу динаміку бойових дій на цьому напрямку.

