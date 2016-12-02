У Києві спалили авто голови секретаріату "Депконтролю" (фото)

Про це повідомляє прес-служба МДО "Депконтроль".

Це сталося після інформаційної атаки проти членів МДО, народних депутатів Максима Полякова, Віталія Купрія і Бориса Козира, яку почали розгортати проти них учора у низці ЗМІ.

Зазначається, що це безпрецедентний випадок за два роки роботи антикорупційного об’єднання, коли його членам прямо погрожують фізичною розправою.

Читайте такожНа Харківщині невідомі обстріляли автомобіль радника голови області

Також вчора був учинений тиск на журналістів порталу 368.media, які співпрацюють з "Депконтролем" та висвітлюють тему корупції..

Руденко вже звернувся до правоохоронних органів, слідство триває.

Нагадаємо, раніше "Депутатський контроль" заявляв про ймовірні масштабні факти корупції у Одеському порту "Южний", до яких могла бути причетна компанія "ТІС". Депутат Поляков звертався до правоохоронних органів, Генпрокуратури, НАБУ та СБУ з проханням перевірити діяльність бізнесмена Ставніцера.