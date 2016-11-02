У центрі Одеси сталося ДТП за участі інкасаторського авто. Очевидці чули постріли

У центрі Одеси сталося ДТП за участю інкасаторського мікроавтобуса, зараз на місці працюють спецслужби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, сьогодні в районі перетину Польського спуску та вулиці Буніна автомобіль Citroen врізався в інкасаторський мікроавтобус Volkswagen. Водій легкового автомобіля з місця пригоди зник. Зазначається, що на місці зараз працюють спецслужби.

За словами очевидців, в цей же час було чути постріли. На інкасаторському мікроавтобусі розміщено напис: «Експрес-банк». На капоті Citroen – сліди, схожі на кульові отвори.

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На місці події перебуває велика кількість співробітників правоохоронних органів, патрульна поліція, оперативно-слідча група.

У главку Нацполіції від коментарів відмовилися, посилаючись на те, що зараз проводяться відповідні оперативні заходи.