У центрі Одеси сталося ДТП за участі інкасаторського авто. Очевидці чули постріли
На місці події перебуває велика кількість співробітників правоохоронних органів, патрульна поліція, оперативно-слідча група.
У центрі Одеси сталося ДТП за участю інкасаторського мікроавтобуса, зараз на місці працюють спецслужби.
Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, сьогодні в районі перетину Польського спуску та вулиці Буніна автомобіль Citroen врізався в інкасаторський мікроавтобус Volkswagen. Водій легкового автомобіля з місця пригоди зник. Зазначається, що на місці зараз працюють спецслужби.
За словами очевидців, в цей же час було чути постріли. На інкасаторському мікроавтобусі розміщено напис: «Експрес-банк». На капоті Citroen – сліди, схожі на кульові отвори.
Читайте такожУ Запорізькій області невідомі обстріляли й спалили інкасаторський автомобіль (фото)
На місці події перебуває велика кількість співробітників правоохоронних органів, патрульна поліція, оперативно-слідча група.
У главку Нацполіції від коментарів відмовилися, посилаючись на те, що зараз проводяться відповідні оперативні заходи.