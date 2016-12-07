Трагедія у Княжичах: власниця сумнозвісного будинку розповіла, що в ньому сталося

Про це йдеться у свідченнях власниці будинку Тамари, де спрацювала сигналізація ДСО, які передали ТСН захисники затриманих у справі.

Власниця будинку зазначає, що за два роки, відколи встановлена сигналізація, вона спрацьовувала кілька разів, та жодного разу не спрацювала через реальну загрозу – лише перебої живлення, миші тощо. Востаннє у помешканні жінка була в середині листопада – оглянула, полила квіти та поїхала.

"4 грудня о 4:03 мені надійшов телефонний дзвінок на мобільний з пульта ДСО, співробітник повідомив, що виявлене спрацювання сигналізації у будинку через проникнення до нього і мені необхідно терміново приїхати", - йдеться у свідченнях.

Постраждала дісталася будинку приблизно о 5 ранку. Побачила біля нього багато автомобілів, людей у чорній формі та людину з автоматом. На запитання щодо подій їй не надавали змістовних відповідей, тому жінка від'їхала на сусідню вулицю та чекала в авто, поки щось з'ясується.

Читайте також"Боже, що ми наробили, ми полісменів розстріляли!": свідок перестрілки у Княжичах відтворив хід подій

За деякий час вона підійшла до будинку – там вже було багато поліції. До приміщення нікого не пускали до приїзду слідчо-оперативної групи, яка приїхала о 12 годині.

"Я відчинила двері до подвір'я ключем (пошкоджень замка не було). У дворі було видно сліди від людських ніг. Двері будинку були зачинені, без пошкоджень. Разом з тим, я побачила, що над вхідними дверима перерізано кабель до лампи зовнішнього освітлення, тобто таким чином хтось вимкнув світло у дворі. Також я виявила, що одне з вікон будинку на першому поверсі (яке знаходилось з правої сторони від вхідних дверей на терасі) відчинене шляхом віджиму, під вікном лежала москітна сітка. Також я виявила, що на зовнішній стіні літньої кухні, яка знаходиться поряд з будинком, відірваний датчик руху , який також підключений до системи сигналізації", - пояснює постраждала.

Замок на будинку вона також відчинила власним ключем, він був не пошкоджений. Однак у помешканні були ознаки перебування сторонніх осіб.

"Оглянувши будинок, я виявила, що всі шафи та шухляди у кожній кімнаті будинку були відчинені навстіж. Деякі речі валялись на підлозі. Також на підлозі стояли картини зі стін. При цьому вся техніка була на своїх місцях. Тобто стало відомо, що у будинку були злодії, які шукали цінні речі та гроші. Оглянувши ретельно будинок, мною не було виявлено зникнення жодних речей. Цінностей у будинку не було взагалі, а техніка та меблі були на своїх місцях", - повідомила власниця будинку.

Телефоном жінка пояснила журналістам, що окрім вікна та перерізаного кабелю жодних втрат не зчинено, все було чисто. Про події, які відбулися тієї ночі, вона знає мало і лише загальновідомі факти, оскільки приїхала набагато пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 4 грудня в с. Княжичі Броварського району Київської області внаслідок перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією загинули 5 правоохоронців.