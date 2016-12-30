На Миколаївщині невідомі в масках відібрали у водія вантажівки 350 тисяч гривень, оголошено план "Перехоплення"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Миколаївської області, 49-річний житель м. Одеса, звернувся до поліції 29 грудня.

Згідно інформацією потерпілого, приблизно о 14:30 до автомобіля заявника Mercedes Atego, який стояв на узбіччі, під’їхав легковик Audi універсал зеленого кольору. "З транспортного засобу вийшли четверо чоловіків, обличчя яких були закриті балаклавами. Незнайомці, погрожуючи водієві та його 39-річному пасажиру предметом, схожим на ніж, та застосувавши до заявника фізичне насильство, забрали з салону автомобіля сумку", - повідомили в поліції.

Читайте такожНа Одещині затримали іноземця за пограбування банку

В сумці знаходились грошові кошти підприємства в сумі 350 тис. грн та документи: на товар й особисті водія.

Слідчим відділенням Вознесенського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.187 КК України (розбій), санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.

Введено в дію оперативний план «Перехоплення».