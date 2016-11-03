На Одещині затримали чотирьох нападників, коли ті чинили розбій

У Березівському районі Одеської області правоохоронці затримали чотирьох зловмисників під час скоєння ними розбійного нападу. Поліцейським довелося застосувати зброю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, в спецоперації, проведеної 2 листопада, брали участь працівники прокуратури, Управління внутрішньої безпеки в Одеській області Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, спецпідрозділу «КОРД» Головного управління Національної поліції в Одеській області.

«В середу запобігли розбійному нападу – затримано четверо фігурантів безпосередньо під час вчинення розбою», - зазначили в прес-службі.

Зазначається, що вночі зазначені молодики в балаклавах проникли в приватне домоволодіння.

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Під час затримання зловмисники, використовували ножі та чинили опір правоохоронцям.

«У зв'язку з цим було застосовано вогнепальну зброю і поранено одного з нападників. На місці події йому було надано первинну медичну допомогу, його госпіталізовано», - розповіли в прес-службі, додавши, що у затриманих вилучено: 5 набоїв до пістолета «Форт», бойову гранату, пістолет невідомої марки, ножі, маски-балаклави тощо.

Тривають першочергові слідчі дії.

Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом підготовки до вчинення розбійного нападу на жителя Одеської області (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 187 КК України).