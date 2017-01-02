У одеського "кулібіна" поліція вилучила понад десять одиниць саморобної вогнепальної зброї

18:49, 02 січня 2017
Інциденти
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На Одещині поліція вилучила у мешканця одного з сіл Арцизького району саморобну зброю у великій кількості

Власник предметів їх наявність пояснювати відмовився / od.npu.gov.ua

Про це повідомляє в ГУ Нацполіції в Одеській області.

Як повідомляють правоохоронці, 1 січня в ході огляду будинку 66-річного чоловіка було виявлено та вилучено 11 саморобних пристроїв для стрільби, 10 патронів калібру 9 мм до них, саморобний ніж та дерев'яну биту.

Вся вилучена зброя направлена на експертизу. Власник предметів їх наявність пояснювати відмовився.

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"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України та обрання щодо власника незаконного арсеналу запобіжного заходу. Вилучена зброя перевіряється на причетність до серії розбійних нападів, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї. Перевірка триває", - йдеться в повідомленні.

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Теги: #поліція#зброя