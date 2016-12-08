ЗМІ знайшли п'ять нестиковок в офіційній версії поліцейської перестрілки у Княжичах

Журналісти розбиралися в нестиковках у цій справі, передає Апостроф.

Нестиковка №1. Дивні травми

У Броварах 6 грудня на прощанні з правоохоронцями Олександр Орлов, батько загиблого старшого сержанта поліції охорони Сергія Орлова, розповів журналістам деякі подробиці: його син отримав нехарактерні травми для людини, яка загинула від вогнепальних поранень. За словами Орлова, у його сина були відбиті пальці рук. "Отже, хтось хотів забрати пістолет", - зазначив батько. Підтверджує цю інформацію і близький друг сім'ї - Тетяна Орлова. "Пальці і руки були пошкоджені, це правда", - сказала Тетяна.

Більше подробиць розповів кум загиблого поліцейського охорони Сергій Батюк. "За словами фахівців, в Серьогу випустили близько 30 куль, а 7 куль застрягло в тілі. На правій руці були практично відсутні фаланги пальців. Це говорить про те, що пацани найжорстокішим чином були просто розстріляні в упор, і застосовувався як мінімум автомат. За словами очевидців, група захоплення вискочила зі свого автомобіля і просто методично розстріляла автомобіль поліції охорони з трьох сторін ", - пояснив Батюк.

Спікер МВС Артем Шевченко не зміг пояснити, звідки у Сергія Орлова могли бути такі травми. "Я не можу це ніяк прокоментувати. Характер травм і їхні причини встановлять експертиза і слідство", - відрізав Шевченко.

Нестиковка №2. Не помітили маркування

Радник голови МВС Зорян Шкіряк заявляв, що автомобіль поліції охорони приїхав на виклик без проблискових маячків, тому група захоплення в темряві могла не ідентифікувати автомобіль як службовий і відкрила по ньому вогонь. Пізніше цю інформацію підтвердив і генпрокурор Юрій Луценко.

Проте родич Сергія Орлова додав, що не помітити маркування машини було практично неможливо. "Яка ж це може бути випадковість, якщо люди були в автомобілі, де чітко написано, що це державна служба охорони, написані контактні телефони. При цьому броньований автомобіль КОРД під'їхав на включеному дальньому світлі. Не побачити, що це працівники поліції, просто нереально. Найвірогідніша версія, що поліцейські самі грабували будинки заможних людей, а потім приїхали співробітники поліції охорони. Це просто була абсолютна зачистка, щоб люди чогось не дізналися. Так, можуть бути нестиковки між службами, ну приїхали на місце, побачили службовий автомобіль, попросили всіх вийти з машини, вирішили між собою питання, що йде спецоперація, і всі дружно розійшлися в різні боки. А ось так методично зрешетити автомобіль, це на голову не налазить, адже на дверях з боку водійського сидіння, де знаходився Сергій, близько 26 кульових отворів. Випадковість - це кілька патронів з пістолета. Якщо трапилося таке, то не можна захищати мундир. МВС треба відкрито людям сказати, що в наших рядах є перевертні", - наголосив Сергій Батюк.

Нестиковка №3. "КОРД" не знав про приїзд поліції охорони

Експерти запевняють, що працівники карного розшуку, які здійснювали спецоперацію в Княжичах, не могли не знати про те, що в сусідньому будинку спрацювала сигналізація і на виклик виїхала поліція охорони.

Крім того, секретар постійної комісії Київської облради з питань взаємодії з правоохоронними органами Іван Ступак зазначив, що поліцейські, які проводять такі операції, просто не можуть покладатися на випадок.

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"Раніше я працював в СБУ, і там здійснюють аналогічні заходи: проникнення в житло з метою виявлення злочинців. Коли силовики проникають у приміщення, для того, щоб випадково додому не прийшла мама, бабуся і не зіпсували операцію, організовується відеоспостереження на під'їздах до об'єкта. Таким чином, можна попередити тих, хто знаходиться всередині приміщення, про те, що до будинку підходять люди. Невже за цим ніхто не стежив?" - зазначає Ступак.

Нестиковка №4. Хто був у будинку?

У МВС відрапортували, що банду грабіжників, на яку полювали поліцейські, все ж затримали. "Троє підозрюваних у розбої, яких готувалися зловити "на гарячому", почувши перестрілку, відмовилися від свого плану і виїхали на двох Toyota Land Cruiser 200 в сторону Києва, де були затримані оперативниками ", - пояснив Геращенко.

Але якщо злочинці "відмовилися від свого плану", як пояснити той факт, що в злощасному будинку, де спрацювала сигналізація, хтось все ж встиг побувати, правда, нічого не виніс.

"Нічого не вкрали, так і є, хтось проник, але всі речі залишилися в будинку. Там просто було зламане вікно, і зняли москітну сітку, вона стояла поруч під вікном. Ще обрізали світло, яке виходить на вулицю", - розповіла "Апострофу" господиня будинку Тамара Данішевська.

За її словами, сигналізація в будинку спрацьовувала і раніше, але виклики були помилкові, і будинок ніколи не обкрадали.

Нестиковка №5. Навіщо "домушникам" гранати

У департаменті комунікації МВС повідомили, що під час затримання банди в злочинців вилучили вогнепальну зброю і навіть гранати. "У транспортних засобах затриманих виявили арсенал зброї (в тому числі два пістолети "Глок", пістолет Макарова з глушником), боєприпаси, в тому числі гранати, спеціальне тактичне обладнання (рації, пристрої для приглушення радіосигналів) та інші речові докази, які вказують на протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні МВС.

Однак експерти дивуються, навіщо "домушникам" знадобилося брати з собою на справу "арсенал зброї".

Нагадаємо, за словами радника голови МВС Антона Геращенка, в Княжичах співробітники поліції-розвідки в одному з недобудов влаштували засідку на банду грабіжників. У цей час у сусідньому будинку спрацювала сингалізація, і на виклик приїхала поліція охорони. Держохорона прийняла розвідників за бандитів і затримала своїх же колег. Група захоплення "КОРД", яка забезпечувала силове прикриття спецоперації, вирішила, що поліцейських-розвідників захопили злочинці, і кинулася їх "виручати". В результаті перестрілки загинули п'ять осіб.