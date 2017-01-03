У Харкові озброєний кухонною сокирою чоловік взяв у заручники власних батьків

Харківські патрульні затримали чоловіка, який взяв у заручники власних батьків. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харкова у Facebook.

Повідомляється, що патрульні цієї ночі отримали виклик про те, що в одній з квартир будинку по вулиці Зерновій чути постріли, крики про допомогу та погрози. Прибувши за адресою, правоохоронці почули за зачиненими дверима звук предметів, що падають та благання про допомогу.

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«Вже на місці події копам вдалось з'ясувати, що літнє подружжя тримає у заручниках власний син, можливо у стані алкогольного сп'яніння. У цій критичній ситуації інспектор патрульної поліції самотужки, ризикуючи власним життям та здоров'ям, проникнути по газовій трубі до балкону квартири на другому поверсі, відволікти 30-ти річного зловмисника озброєного кухонною сокирою та дати можливість постраждалим відчинити вхідні двері поліцейським, які й затримали сина, що незаконно позбавляв волі власних літніх батьків», - йдеться у повідомленні.

На місце була викликано слідчо-оперативна групу для фіксації слідів та обставин вчинення правопорушення.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові внаслідок зіткнення іномарок загинули три людини, травми отримала 3-річна дитина. Аварія сталася, 2 січня, близько 3:20 сталося на Олексіївці в районі виїзду на Окружну дорогу.