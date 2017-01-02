Трагічна ДТП на Харківщині: внаслідок зіткнення іномарок загинули три людини

У Харкові внаслідок зіткнення іномарок загинули три людини, травми отримала 3-річна дитина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Харкова, аварія сталася сьогодні, 2 січня, близько 3:20 сталося на Олексіївці в районі виїзду на Окружну дорогу.

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За відомостями поліції, в дорожньо-транспортну пригоду потрапили автомобілі Мitsubishi Lancer та Audi Q7. Внаслідок зіткнення в автомобілі Mitsubishi загинуло два чоловіки та жінка, в живих залишилась 3-річна дівчинка (її батьки загинули). Водій Audi також госпіталізований до лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують причини та обставини аварії.