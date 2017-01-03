Прикордонники затримали сирійця, який намагався потрапити до "ДНР"

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби України на її офіційному сайті.

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«У КПВВ «Гнутове» прикордонниками Донецького загону виявлено ознаки підробки посвідки на постійне місце проживання в Україні у громадянина Сирії, який прямував на вихід до непідконтрольної території», – повідомили в ДПСУ.

Затриманого передано співробітникам поліції.