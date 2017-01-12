Бунт у Лук'янівському СІЗО: поліція відкрила справу

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

У відомстві зауважили, екіпажі патрульної поліції та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції одразу після отримання повідомлення про конфлікт виїхали на місце пригоди.

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«По прибуттю з'ясувалося, що один із ув'язнених отримав тілесні ушкодження. У результаті його під конвоєм доставили в лікарню, а після надання медичної допомоги - у слідчий ізолятор. При цьому частина ув'язнених відмовилася підніматися у камери», - йдеться у повідомленні.

На допомогу правоохоронцям прибули придані сили, які оточили будівлю СІЗО для попередження будь-яких провокацій або конфліктів. Згодом, наголосили у поліції, працівники СІЗО врегулювали ситуацію.

Через інцидент у Лук'янівському СІЗО поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше ЗМІ повідомляли, що конфлікт стався між бійцями розформованої роти "Торнадо", які утримуються в слідчому ізоляторі, та співробітниками установи.