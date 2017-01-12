Нардеп розповів нові подробиці бунту у Лук'янівському СІЗО

Про це розповів народний депутат Ігор Мосійчук, передає "112 Україна".

"Коли привезли бійців "Торнадо" із суду, їх закрили в камери, де утримуються ув'язнені в той час, поки в їхніх основних камерах проводиться обшук. До торнадівців підійшов один з представників адміністрації, контролер. Він сказав, що поки вони були на суді, з їхніх камер вилучили спортивний інвентар. І до того ж, повісили так звані "баяни" - додаткові решітки, які практично перекривають доступ світла в камеру. У відповідь на це один із в'язнів, "торнадівець" з позивним "Ахіллес", почав відрізати собі вухо. По суті його відрізав і кинув ним у цього співробітника тюремної адміністрації", - розповів Мосійчук.

За словами нардепа, працівники СІЗО не спробували надати допомогу травмованій людині. Замість цього вони втекли в зброярню і там закрилися. Один при вигляді крові знепритомнів.

Читайте такожКолишні бійці "Торнадо" напали на охорону Лук'янівського СІЗО - волонтер

"Ув'язнені залишилися наданими самі собі. Вони (співробітники СІЗО - Ред.) там дві години сиділи. Тут почалися чутки, що СІЗО захопили, співробітників адміністрації захопили. Це нічого не відповідає дійсності", - розповів Мосійчук.

На уточнювальне питання ведучого, чим "торнадівець" міг відрізати собі вухо, Мосійчук сказав: "Заточкою, наскільки мені відомо. У в'язниці у всіх камерах є заточки, ножі, люди ріжуть хліб".

За даними нардепа, чоловікові надали медичну допомогу: "Так розумію, пришили вухо і повернули в СІЗО".

Раніше УНІАН повідомляв, що один із "торнадівців" після свідчень у суді відрізав собі вухо.