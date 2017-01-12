В одному з цехів київського заводу "Квазар" стався вибух, є постраждалі (фото)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.

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Під час пожежі два працівники заводу отримали опіки. Постраждалих на "швидкій" госпіталізували.

На місці події працювали 5 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки та 24 людини особового складу. Обставини події і причини вибуху встановить слідство.

Нагадаємо, раніше у Сумах в багатоповерхівці стався вибух.