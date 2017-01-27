Причиною вибуху в житловому будинку в Сумах став вибуховий пристрій – прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, 26 січня близько 22:20 із зовнішньої сторони дев’ятиповерхового будинку по вул. Холодногірська, 33/1 вибухнув газопровід. На місце події невідкладно виїхали рятувальники і представники правоохоронних органів.

Встановлено, що вдень саме в цьому місці працівниками компанії «Сумигаз» проводилися роботи зі встановлення вузла обліку газу, який, зокрема, обладнано металевим захисним щитом для газового лічильника. Газ до вказаного вузла не подавався.

«У ході огляду місця події та прибудинкової території виявлено чеку та металеві осколки. Постраждалі від наслідків вибуху відсутні. Будинок та його конструкції не пошкоджені. Попередня версія – причиною вибуху став вибуховий пристрій», – зазначає прес-служба.

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27 січня до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за попередньою правовою кваліфікацією – ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих Сумського відділу поліції ГУ НП в області. Процесуальне керівництво здійснює група прокурорів Сумської місцевої прокуратури.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах увечері 26 січня патрульні отримали повідомлення про вибух на вулиці Холодногірській. На місці події правоохоронці з’ясували, що за попередньою інформацією вибухнув газовий лічильник, який знаходився поблизу будинку 33, після чого почався сильний витік газу. 7 екіпажів патрульної поліції евакуювали мешканців 9-поверхівки (близько 200 людей) та огородили місце події. Постраждалих немає, газ було перекрито.