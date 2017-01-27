У Сумах під багатоповерхівкою вибухнув газовий лічильник, поліція допускає версію теракту

У Сумах під дев’ятиповерховим будинком розірвався газовий лічильник, у результаті чого було пошкоджено труби та стався витік газу, передає ТСН.

Повідомляється, що інцидент стався вчора, 26 січня, близько 23: 00. Із будинку евакуювали близько 200 людей. Поліція також оточила місце вибуху, а газ в будинку було одразу ж перекрито.

Читайте такожНа Львівщині вибухнув будинок: двоє госпіталізованих з опіками у тяжкому стані

Видання повідомляє, що від вибуху лічильник розлетівся на шматки.

У той же час, правоохоронці не відкидають версії теракту, припустивши, що у загальнобудинковий лічильник могли підкласти вибуховий предмет. Крім того, неподалік знайшли чеку від гранати.

Також, стало відомо, що лічильник встановили у день вибуху.

Як повідомляв УНІАН, у Сумах стався вибух газу в багатоповерхівці. Вибух пролунав у квартирі на першому поверсі в будинку №52 на проспекті Михайла Лушпи. За попередніми даними, у квартирі стався витік природного газу.

Внаслідок вибуху постраждало троє людей. «Господар житла знаходиться у реанімації, ще двоє людей з сусідньої квартири госпіталізовані», - йдеться в повідомленні поліції.