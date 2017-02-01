У Харкові кількість загиблих через вибух газу збільшилася до чотирьох осіб
У Харкові кількість загиблих внаслідок вибуху газу збільшилася до чотирьох осіб.
Як передає УНІАН, про це повідомили журналістам медики харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги, куди доставили постраждалих внаслідок вибуху газового балону 28 січня у селищі Слобожанське Зміївського району.
За даними медиків, вчора, 31 січня, о 22:30 у лікарні швидкої і невідкладної допомоги помер 23-річний чоловік, який отримав 95% опіків тіла.
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У вкрай важкому стані в медичному закладі залишається 23-річна дівчина. У неї 60% опіків тіла, а також забій грудної клітки і живота.
Як повідомляв УНІАН, 28 січня у селищі Слобожанське Зміївського району в двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух побутового газу. В результаті постраждали 43-річний господар квартири, його 23-річний син, 23-річна подруга сина та двоє найманих працівників, мешканців села Донець Зміївського району, 51 і 23 років.
Була проведена евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. Вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних з монтажем натяжної стелі.
Триває досудове розслідування за кримінальним провадженням, яке відкрито за ч. 2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Несумісні з життям опіки отримали 23 та 51-річні робітники (померли 31 та 30 січня відповідно), а також 43-річний власник помешкання (помер 31 січня).