На Харківщині через вибух газового балону у квартирі багатоповерхівки постраждали п’ятеро осіб

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, інформація про подію надійшла до Зміївського відділу поліції від диспетчера ДСНС вчора, 28 січня, о 14.00.

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За даними поліції, у селищі Слобожанське Зміївського району у двокімнатній квартирі п’ятиповерхового будинку стався вибух побутового газу. Внаслідок вибуху постраждав господар квартири, його син, подруга сина та двоє найманих працівників. Всі громадяни госпіталізовані до реанімаційного відділення районної лікарні з термічними опіками шкіри різних ступенів.

Здійснювалась евакуація жителів будинку, а також відключення газопостачання та опалення під’їзду. За попереднім даними, вибух стався через порушення правил користування газовим балоном при виконанні ремонтних робіт, пов’язаних з монтажем натяжної стелі.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.