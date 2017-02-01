У Харкові на парковці торгового центру горів легковик (відео)
12:32, 01 лютого 2017Інциденти
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Автомобіль горів на парковці ТРЦ "Французький бульвар". НП сталася напередодні ввечері.
Причини виникнення пожежі встановлюються / joinfo.ua
Про це повідомляє ГУ ДержНС в Харківській області.
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"Повідомлення про пожежу до чергової частини надійшло о 19:28. На момент прибуття рятувальників вогнем був охоплений моторний відсік автомобіля Opel Kadett, 1987 року випуску. Площа пожежі склала 2 кв. м", - сказано у повідомленні.
Причини виникнення пожежі поки невідомі.
Раніше повідомлялося, що в Одесі сталася масштабна пожежа в новобудові, згоріло 10 квартир.
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