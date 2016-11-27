В Одесі сталася масштабна пожежа в новобудові: згоріло 10 квартир (фото)

В Одесі сьогодні під час пожежі у новобудові згоріло 10 квартир.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 27 листопада о 3.59 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про займання в багатоквартирній новобудові на вул. Північній.

До місця події о 4.12 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи. Для гасіння пожежі були розгорнуті 3 оперативні ділянки та забезпечено підвіз води з найближчого джерела водопостачання, розташованого на відстані 2 кілометрів від місця НП.

Як відзначили у прес-службі, гасіння вогню ускладнювалося через наявність легкозаймистих матеріалів, дерев'яних конструкцій, утеплювача будівлі, а також пориви вітру. Пожежу було повністю ліквідовано о 6.23.

В результаті вогнем пошкоджено дах будинку та домашнє майно в 10 квартирах на першому і другому поверхах будівлі на загальній площі 300 кв. м.

Не допущено розповсюдження вогню на сусідні приватні будівлі. За попередньою інформацією, будинок офіційно не був зданий в експлуатацію. Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.