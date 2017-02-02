Чиновників Одеської митниці викрито в ухиленні від сплати 1,2 мільярда податків при ввезенні нафтопродуктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив прокурор Одеської області Олег Жученко.

«Хочу повідомити подробиці розслідування кримінального провадження стосовно так званих «нафтових махінацій Курченка». Правоохоронними органами області розслідується кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків і зловживання службовим становищем при ввезенні у 2012-му – на початку 2014 років на територію України нафтопродуктів», - сказав Жученко.

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Матеріали щодо реалізації 800 тис. тонн нафтопродуктів у січні виділені в окреме провадження і, за словами прокурора області, 2 лютого повідомлено про підозру згаданим посадовцям Одеської митниці.

За даними слідства, ці митники у змові з іншими особами реалізували дані нафтопродукти на території України під виглядом транзиту і реекспорту.

«У результаті злочинних махінацій з використанням підроблених документів та фіктивних фірм до державного бюджету не надійшло 1,2 млрд грн обов'язкових платежів», - повідомив Жученко. Він зазначив, що зазначена сума мала місце станом на 2012 рік - початок 2014-го, коли викрита схема діяла.

«Це тільки початок роботи, але ми вже можемо сказати, як ця схема діяла, яких збитків завдано, і зробимо все, щоб ці збитки були державі відшкодовано ... І це - тільки прямі збитки у кримінальному провадженні. Ми всі розуміємо, які приватні підприємства до цього причетні, і ці люди будуть теж притягнуті до відповідальності», - сказав прокурор.

Крім того, за його словами, кілька днів тому повідомлено про підозру двом посадовим особам приватного підприємства, які підготували підроблені документи для фіктивного вивезення нафтопродуктів, і подавали їх до митного органу.

Зараз за клопотанням прокуратури Одеської області накладено арешт на майно товариства з обмеженою відповідальністю, яке було спеціально придбано «для прикриття злочинних операцій з нафтопродуктами».

Жученко уточнив, що прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків і платежів, а також зловживання службовим становищем групою осіб при ввезенні на територію України нафтопродуктів.

У ході розслідування створена постійно діюча міжвідомча група з прокурорів, слідчих поліції, співробітників Управління СБУ в області, Державної фіскальної служби.

Розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, що входять у холдинг Сергія Курченка СЄПЕК (ВЕТЭК), за попередні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. Згідно з документами, дані нафтопродукти не мали реалізовуватися в Україні, а повинні були поставлятися у треті країни, що дозволяло компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. Під час розслідування було заарештовано особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн. Господарський суд Києва наприкінці листопада 2015 року зняв арешт з грошових коштів та майна компанії СЄПЕК. У квітні 2014 року Курченка було оголошено у міжнародний розшук.