З'явилося відео нападу на Центр візуальної культури в Києві

01:27, 08 лютого 2017
Інциденти
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Центр візуальної культури надав відеозапис з камер спостереження, які зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана.

hromadske.ua

Про це пише Громадське.

Запис показує, як до виставки вдираються 15 осіб із закритими обличчями. Частина атакує охоронця, а інші поспішають до виставлених картин.

Молодики намагалися змусити охоронця лягти на підлогу, обіцяючи, що тоді його не будуть бити. Згодом інший нападник забризкав охоронця перцевим газом.

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Чоловіки забрали з виставки частину робіт, а також друкованих матеріалів біля входу, і під заклик «Уходим, уходим!» покинули приміщення.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок невідомі увірвалися на виставку Давида Чічкана "Втрачені можливості" у Центрі візуальної культури в Києві і влаштували погром.

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Теги: #погром#виставка