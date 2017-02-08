З'явилося відео нападу на Центр візуальної культури в Києві

Про це пише Громадське.

Запис показує, як до виставки вдираються 15 осіб із закритими обличчями. Частина атакує охоронця, а інші поспішають до виставлених картин.

Молодики намагалися змусити охоронця лягти на підлогу, обіцяючи, що тоді його не будуть бити. Згодом інший нападник забризкав охоронця перцевим газом.

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Чоловіки забрали з виставки частину робіт, а також друкованих матеріалів біля входу, і під заклик «Уходим, уходим!» покинули приміщення.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок невідомі увірвалися на виставку Давида Чічкана "Втрачені можливості" у Центрі візуальної культури в Києві і влаштували погром.