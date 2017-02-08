З'явилося відео нападу на Центр візуальної культури в Києві
Центр візуальної культури надав відеозапис з камер спостереження, які зафіксували момент нападу на виставку українського художника Давида Чичкана.
Про це пише Громадське.
Запис показує, як до виставки вдираються 15 осіб із закритими обличчями. Частина атакує охоронця, а інші поспішають до виставлених картин.
Молодики намагалися змусити охоронця лягти на підлогу, обіцяючи, що тоді його не будуть бити. Згодом інший нападник забризкав охоронця перцевим газом.
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Чоловіки забрали з виставки частину робіт, а також друкованих матеріалів біля входу, і під заклик «Уходим, уходим!» покинули приміщення.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок невідомі увірвалися на виставку Давида Чічкана "Втрачені можливості" у Центрі візуальної культури в Києві і влаштували погром.