У Центрі візуальної культури у Києві стався погром

Про це повідомили Громадському співробітники Центру.

Працівники центру зазначили, що охоронець відкрив двері дівчині, а за нею всередину увірвалося близько 15 молодиків. Вони скрутили охоронця, побили й наказали не рухатися.

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Після цього нападники потрощили стіни, розмалювали їх надписами, забрали частину робіт, а також намагалися увірватися до кімнати, де сиділи співробітники Центру.

Загалом атака тривала трохи більше 5 хвилин, після чого нападники втекли. Співробітники чули, що нападники вигукували гасла російською мовою.

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Також вони обмалювали стіни надписами «Слава Україні!», «Слуги Москви», «Сепари» тощо.

Наразі організатори виставки підозрюють в атаці праворадикалів. На місці події працює Національна поліція.

За словами співробітників Центру, правоохоронці прибули за півгодини, хоча їх попереджали про можливі інциденти протягом всього дня.