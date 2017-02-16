У Києві з авто нардепа вкрали сумку з ноутбуком

Про це повідомляється на сайті Національної поліції у Києві.

"Вчора до чергової частини Голосіївського управління поліції звернувся 47-річний народний депутат України з повідомленням: із салону його автомобіля "Мерседес-Бенц" невідома особа вкрала спортивну сумку з особистими речами та ноутбуком", - поінформували у поліції.

Читайте такожУ поліції розповіли про конфлікт на Донеччині правоохоронця і нардепа-"блокадника"

За попередньою інформацією, зловмисник приїхав на вулицю Митикіна, після чого шляхом сканування сигналізації вкрав із автомобіля "Мерседес-Бенц" сумку з речами власника.

Правоохоронці вивчають відео з камер спостереження з прилеглої до місця злочину території.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції Національної поліції у місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. "Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення зловмисника та його місцезнаходження", - додали у поліції.