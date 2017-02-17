У Львові чоловік без ніг зміг врятуватися з охопленої вогнем квартири (відео)
17:20, 17 лютого 2017Інциденти
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Полум’я охопило квартиру на третьому поверсі близько шостої години ранку.
Чоловіку вдалося покинути квартиру, життя його літніх сусідів зберегли рятувальники / Фото УНІАН
Її господар, в якого немає ніг, дивом зумів самотужки покинути приміщення. А от його сусіди - двоє літніх людей, які живуть поверхом вище, отруїлися димом та знепритомніли. Рятувальники вчасно винесли пенсіонерів на чисте повітря. Зараз причини пожежі встановлюють.
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