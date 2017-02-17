У Львові чоловік без ніг зміг врятуватися з охопленої вогнем квартири (відео)

Її господар, в якого немає ніг, дивом зумів самотужки покинути приміщення. А от його сусіди - двоє літніх людей, які живуть поверхом вище, отруїлися димом та знепритомніли. Рятувальники вчасно винесли пенсіонерів на чисте повітря. Зараз причини пожежі встановлюють.