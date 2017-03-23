Охоронець і вбивця екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова знаходяться у лікарні під посиленою охороною

Поранені охоронець і вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова знаходяться у лікарні під посиленою охороною.

Як повідомляє УНІАН, про це в ефірі телеканалу «112 України» повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

Він також уточнив, що перестрілка відбулась біля входу до готелю «Прем’єр-палац».

«Загинула одна людина. Дві людини поранені, у тому числі й та особа, яка стріляла. Вони знаходяться у лікарняному закладі», - сказав Крищенко.

За його словами, за попередніми даними, особа, яка першою відкрила вогонь, була одна. «Він був один. Поки що така інформація, але будемо ще працювати з камерами відеоспостереження, свідками», – повідомив Крищенко.

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Також він додав, що охоронець загиблого поранив нападника, а той, у свою чергу, вбив екс-депутата Держдуми і поранив його охоронця.

Зараз, за словами Крищенка, обидва поранені перебувають у лікарні під посиленою охороною.

Як передає кореспондент УНІАН, у свою чергу, голова Служби безпеки України Василь Грицак на прес-конфернції на прохання прокоментувати інформацію, що біля "Прем'єр-палацу" внаслідок стрілянини двоє людей загинули і чи має відношення ця стрілянина до якоїсь спецоперації, відповів: "Я можу сказати лише те, що в мене немає даних, що це була якась спецоперація. Попередні дані, які є у мене, в крайньому разі Служба безпеки такої спецоперації не проводила. В районі "Прем'єр-палацу" дійсно є, на жаль, і загиблі, і поранені".

"Там зараз працюють слідчо-оперативні групи Національної поліції та Служби безпеки", - додав він.